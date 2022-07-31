По данным Skynews, в субботу был задержан 22-летний Дейвидас Скебас. Его взяли под арест на двое суток.
По данным полиции, в понедельник задержанный гражданин Литвы предстанет перед судом.
Задержать подозреваемого полиции помогли жители. Вооруженная полиция арестовала его 30 июля в 14.45 ч.
Сообщается, что в день гибели 9-летняя девочка играла на улице со своей младшей сестрой, рядом с офисом, в котором работала их мама. По словам очевидцев, у девочек был обруч и кукольная коляска.
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