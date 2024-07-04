2024.07.04 11:39

Гражданин России пытался незаконно провезти в Литву наличные деньги

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Grynųjų pinigų kontrabanda
Grynųjų pinigų kontrabanda
ФОТО: Kauno teritorinė muitinė

На Кибартском дорожном посту сотрудниками таможни был остановлен гражданин Российской Федерации, пытавшийся нелегально ввести в страну контрабанду наличных денег.

Как указывает таможня, гражданин России, въехавший в Литву из Калининградской области России через Кибартский дорожный пост на автомобиле, без декларирования и скрывая от таможенного контроля, незаконно пытался ввезти наличные деньги – 10 000 британских фунтов, 5 410 евро, 100 польских злотых и 29 050 российских рублей.

Незаконно перевезенные деньги задержаны, по делу о контрабанде наличных денег начато досудебное расследование.

Таможня напоминает, что при пересечении внешних границ ЕС необходимо декларировать перевозимую наличными сумму, превышающую 10 тыс. евро, или соответствующую сумму в другой валюте.

В этом случае лицо должно подать заполненную и подписанную форму декларации наличных денег без отдельного запроса сотрудника таможни.

Сотрудник таможни может потребовать декларировать сумму перевозимых наличных денег в размере менее 10 000 евро, если он подозревает, что имеет место незаконная деятельность, связанная с отмыванием денег, финансированием терроризма или другими нарушениями законодательства.

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