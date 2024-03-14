Гражданин России, который за взятку хотел получить шенгенскую визу, осужден за торговлю влиянием

 
ru.DELFI.lt
kauno.teismai.lt nuotr.
kauno.teismai.lt nuotr.

Коллегия судей Верховного суда Литвы рассмотрела уголовное дело в кассационном порядке и оставила в силе обвинительный приговор суда низшей инстанции. Гражданин России Ринат Насыров осужден за торговлю влиянием.

Прокуратура информировала, что 1 марта 2022 г. Вильнюсский участковый суд признал Насырова виновным в торговле влиянием и назначил ему штраф в размере 13 700 евро.

Согласно материалам дела, в 2019 г. акционер одного российского банка Насыров за взятку пытался получить многоразовую шенгенскую визу для себя и своего сына.

Вильнюсский участковый суд рассмотрел дело в апелляционном порядке и 7 июня 2023 года оправдал Насырова. С таким решением суда не согласились прокуроры. Расследование по этому делу провели сотрудники Службы спецрасследования.

Верховный суд Литвы рассмотрел дело и оставил в силе постановление суда низшей инстанции. Это постановление суда обжалованию не подлежит.

Насыров осужден за торговлю влиянием и должен будет заплатить штраф.

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