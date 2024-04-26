2024.04.26 15:59

Гражданин Литвы в Норвегии был задержан за перевозку денег в подгузниках

 
ru.DELFI.lt
Norvegijoje sulaikytas lietuvis, toll.no nuotr.
Norvegijoje sulaikytas lietuvis, toll.no nuotr.

Сотрудники норвежской таможни задержали гражданина Литвы, который нелегально пытался провезти больше миллиона норвежских крон в упаковках с подгузниками, пишет портал vg.no.

В марте в городке Эрье (Норвегия) таможенники остановили для проверки автомобиль с иностранными номерами. Они спросили у водителя, сколько времени он провел в Норвегии. Мужчина ответил - двое суток. Водитель признал, что у него с собой есть много наличных, но заверил, что больше в машине нет денег.

Во время досмотра в машине были обнаружены две картонные коробки с подгузниками. В каждой из них было найдено по три свертка норвежских крон - всего 1,4 млн. крон (около 118 700 евро).

Водитель был задержан, начато расследование. Цели контрабанды денег могут быть разными: использование наличных за покупку нелегальных товаров, финансирование терроризма, отмывание денег, указала норвежская таможня.

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