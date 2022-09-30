27 июня ночью в Варенском районе полиция остановила автомобиль, которым управлял гражданин Латвии. В машине были еще четыре человека. Двое мужчин сказали, что они таджики, а вот двое других не говорили ни по-английски, ни по-русски и сказали, что у них нет документов.

Выяснилось, что один из них был гражданином Ирака, а другой - Египта. Все четверо пассажиров были нелегальными мигрантами.

Водитель сказал, что в интернете нашел объявление с предложением заработать на перевозке нелегалов. Ему обещали заплатить 500 евро за перевозку нелегальных мигрантов, которые пришли из Беларуси, из Марцинкониса до Варшавы.

Суд одобрил предложенное прокурором наказание. 28 сентября суд признал A. K. виновным в перевозке нелегалов через границу и назначил ему штраф в размере 7000 евро с конфискацией автомобиля BMW 525.