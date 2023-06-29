Граждане Литвы крали в Эстонии люксовые машины и перегоняли их через Латвию

Уголовные дела разбирались в порядке общего делопроизводства, так как подсудимые не признались в совершении преступлений.

По словам прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Мари Картау, прокуратура удовлетворена тем, что суд приговорил угонявших транспортные средства в Эстонии мужчин к более строгому наказанию, чем средний выносимый по подобным деяниям.

"Мы имели дело с преднамеренными и тщательно продуманными преступлениями. Обвиняемые продумывали план действий таким образом, чтобы минимизировать риск быть пойманными. Например, использовали специально угнанные автомашины сопровождения и разовые разговорные карточки и распрееделяли между собой роли", — пояснила она.

По словам Картау, это уже второй в этом году приговор в отношении угонщиков автомобилей — граждан Литвы.

"Такие решения имеют посыл для преступников — в Эстонии не стоит совершать такие преступления, преступники будут пойманы и привлечены к ответственности", — сказала Картау.