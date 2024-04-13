Государственная ветслужба: работники Шяуляйской прогимназии предположительно прятали продукты питания

"У входа в здание, на улице, были обнаружены оставленные на земле, возможно, на вынос для личных нужд работников, более 1 кг вареного риса, 3 кг отварной перловой крупы, очищенный и нарезанный картофель, а контейнер был предположительно спрятан под картонными коробками", — сообщает ГПВС.
"В бытовых помещениях для персонала были обнаружены 2 коробки по 800 г каждая с органическим твердым сыром, который подлежал раздаче детям согласно программе по стимулированию потребления молока и молочных продуктов, поддерживаемой Европейским союзом (ЕС) и государством", – добавили в службе.
Инспекторы выявили и другие нарушения. Как сообщается в пресс-релизе ГПВС, яйца, использованные при приготовлении пищи, не были должным образом вымыты, ножи для нарезки овощей и термически необработанного мяса были перепутаны и хранились в неположенных местах.
Также было установлено ненадлежащее обращение с пищевыми отходами и хранение инвентаря для мытья полов с принадлежностями для приготовления пищи. Также были обнаружены грязная, изношенная электропроводка, открытые, проржавевшие трубопроводы, поврежденные от сырости стены.
Среди прочего, выявлены и нарушения в организации детского питания. Отсутствовало специальное меню для школьников, страдающих аллергией на молоко, рыбу и орехи, а содержание сахара в батончиках для детского питания почти в два раза превышает допустимое.
О результатах проверки поставлена в известность мэрия города. По решению сотрудников Надзорного отдела ГПВС, учреждение обязано уничтожить 21 кг пищевой продукции. Виновные будут привлечены к административной ответственности.