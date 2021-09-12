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В воскресенье, в 11.06, пожарные Вильнюса получили сообщение о том, что на стоянке под торговым центром "Панорама" горит автомобиль, а большое парковочное помещение сильно задымлено.
Поскольку помещение очень большое, на место прибыло четыре танкера, лестница и штабной автомобиль. В торговом центре дежурили полиция и скорая помощь. В 11.25 пожар был потушен.
Очевидцы заявили, что загорелся автомобиль Nissan Primera.
Около 12 часов пожарные все еще проветривали помещение.
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