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В воскресенье, в 11.06, пожарные Вильнюса получили сообщение о том, что на стоянке под торговым центром "Панорама" горит автомобиль, а большое парковочное помещение сильно задымлено.

Поскольку помещение очень большое, на место прибыло четыре танкера, лестница и штабной автомобиль. В торговом центре дежурили полиция и скорая помощь. В 11.25 пожар был потушен.

Очевидцы заявили, что загорелся автомобиль Nissan Primera.

Около 12 часов пожарные все еще проветривали помещение.

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