Поскольку помещение очень большое, на место прибыло четыре танкера, лестница и штабной автомобиль. В торговом центре дежурили полиция и скорая помощь. В 11.25 пожар был потушен.

Очевидцы заявили, что загорелся автомобиль Nissan Primera.

Около 12 часов пожарные все еще проветривали помещение.