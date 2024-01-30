Горел завод ORLEN Lietuva в Мажейкяй, остановлена работа части оборудования

 
ru.DELFI.lt
„ORLEN Lietuva“
„ORLEN Lietuva“
ФОТО: Įmonės nuotr.
30 января жители Мажейкяй заметили черный дым над заводом ORLEN Lietuvа. Выяснилось, что на заводе возник пожар.

Пресс-секретарь ORLEN Lietuva Кристина Гендвиле информировала Delfi, что 30 января 2024 г. в 9.40 ч. из-за поломки одного из насосов в системе каталитического крекинга возник пожар. Пожарные-спасатели ликвидировали его в течение 15 минут. Во время инцидента люди не пострадали. Причины пожара выясняются.

В целях безопасности на данный момент остановлена работа части оборудования завода, возобновить их работу планируется в ближайшее время после проверки оборудования.

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