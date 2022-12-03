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В субботу в полицию поступило сообщение о том, что в Вильнюсе автомобиль врезался в остановку общественного транспорта.
Гололед в столице: Mitsubishi врезался в остановку общественного транспорта и сбил дорожный знак
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По предварительным данным, сообщение о происшествии поступило в 11.24: в Вильнюсе, на улице Пилимо, автомобиль Mitsubishi выехал на тротуар, врезался в остановку общественного транспорта "Реформату" и сбил дорожный знак.

Водитель автомобиля сам сообщил о дорожно-транспортном происшествии.

Сообщается, что инцидент произошел из-за скользкой дороги.

Водитель трезв, в результате аварии никто не пострадал.

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