Глава погранслужбы Литвы: погибший контрабандист пытался наехать на сотрудника

Служба охраны госграницы Литвы сообщила в воскресенье утром, что погоня за подозреваемым произошла в окрестностях села Паудрену Шальчининкского района, прямо у границы с Беларусью. По предварительным данным, пограничник чуть не стал жертвой. Сообщается, что автомобиль VW Passat не остановился по требованию сотрудников Госпогранслужбы. Водитель автомобиля не подчинился требованию остановиться, проехал дальше и попытался сбить сотрудника Государственной пограничной службы (1988 г.р.).
По словам главы генерала Р.Любаева, в пограничной зоне могут находиться только лица, имеющие пропуска. У потерпевшего его не было. Этот человек хорошо известен как пограничникам, так и полицейским.
„Это житель города Вильнюса, имеющий впечатляющее криминальное прошлое. Он неоднократно судим за различные преступления, в том числе за нарушение государственной границы и хранение акцизных товаров“, - говорит Р.Любаев. „Также он неоднократно был наказан за другие административные правонарушения“.
Во время погони единственный выстрел сотрудника оказался смертельным. После остановки автомобиля на водительском сиденье был обнаружен смертельно раненый мужчина (1980 г.р.).
Полиция начала досудебное расследование по 1 ч. статьи 129 Уголовного кодекса ЛР. Это не первый случай, когда по автомобилю, подозреваемому в контрабанде, производится смертельный выстрел.
В августе 2015 года пограничники преследовали Ford Mondeo, который пытался проехать по лесу в границах муниципалитета Друскининкай, недалеко от Нямунаса, вдоль границы с Беларусью. На тот момент сотрудники криминальной разведки Службы охраны госграницы располагали информацией о готовящемся преступлении - контрабандный груз должен был переправить из Беларуси в Литву по Нямунасу. В преследуемой пограничниками машине перевозили 15 тысяч пачек контрабандных белорусских сигарет. Стоимость такого груза в Литве с налогами составила более 42 тыс. евро. В машине также были обнаружены маски и рации.
Во время погони сотрудник Варенской заставы выстрелил в шины автомобиля, но одна из срикошетивших пуль вошла в салон автомобиля и смертельно ранила пассажира. Водитель скрылся, оставив пассажира умирать. Выяснив, кто был за рулем, мужчину вызвали в суд. Мужчина был признан виновным и получил штраф.
Позже, в 2020 году, мужчина, оставивший пассажира без помощи во время погони, был жестоко подвергнут пыткам ворвавшимися в его дом грабителями.