Глава погранслужбы Литвы: погибший контрабандист пытался наехать на сотрудника

Полиция начала досудебное расследование по 1 ч. статьи 129 Уголовного кодекса ЛР. Это не первый случай, когда по автомобилю, подозреваемому в контрабанде, производится смертельный выстрел.

В августе 2015 года пограничники преследовали Ford Mondeo, который пытался проехать по лесу в границах муниципалитета Друскининкай, недалеко от Нямунаса, вдоль границы с Беларусью. На тот момент сотрудники криминальной разведки Службы охраны госграницы располагали информацией о готовящемся преступлении - контрабандный груз должен был переправить из Беларуси в Литву по Нямунасу. В преследуемой пограничниками машине перевозили 15 тысяч пачек контрабандных белорусских сигарет. Стоимость такого груза в Литве с налогами составила более 42 тыс. евро. В машине также были обнаружены маски и рации.