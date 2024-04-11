Глава МВД Литвы: огромная группа мигрантов агрессивными методами пыталась проникнуть в Польшу

 
это атака со стороны белорусского режима
ELTA
ru.DELFI.lt
Agnė Bilotaitė
Agnė Bilotaitė
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

Огромная группа нелегальных мигрантов с территории Беларуси агрессивными методами пыталась проникнуть на территорию Польши, сообщила министр внутренних дел Агне Билотайте. По ее словам, это можно расценить как атаку, организованную белорусским режимом.

"Была огромная группа, группа из 450 человек, которые пытались агрессивными методами проникнуть на территорию Польши. Похоже, что это не спонтанный процесс. Такая большая группа из стран Азии и Африки не могла собраться по одиночке. Это атака, организованная белорусским режимом.

Мы отслеживаем эту ситуацию. Поддерживаем постоянную связь с нашими коллегами в Польше", – сообщила в четверг журналистам глава МВД А. Билотайте.

По словам министра внутренних дел, в последнее время на литовско-белорусской границе фиксировались лишь единичные попытки незаконного пересечения границы. Между тем, среднее количество попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы со стороны Беларуси доходит до 250 в день.

"Хотим вас заверить, что Литва управляет и контролирует ситуацию, действует высший уровень бдительности", – сказала А. Билотайте.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии