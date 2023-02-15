Генеральный комиссар рассказал о клайпедской истории с участием несовершеннолетней

Генкомиссар полиции Литвы Ренатас Пожела рассказал об этом происшествии.

"Была вечеринка по случаю Дня Валентина, она проходила в публичном месте, несовершеннолетние употребляли алкоголь. Видимо выпили много. Нам сообщили, что один человек куда-то тащит другого.

Полиция отреагировала мгновенно, съехалось несколько экипажей. Мы выяснили, что одна девушка лежала или ее куда-то тащили, она была пьяна - больше 3 промилле. У нас нет данных, что имело место нападение.

По нашей оценке, это был контакт между знакомыми людьми, одного из них тащили, толкнули. По нашим данным, расследование не начато, информация уточняется. Версия нападения или сексуального насилия отклонена", - сказал Пожела.

В социальных сетях распространялась информация о том, что в Клайпеде было совершено нападение на несовершеннолетнюю. Люди писали, что у лесочка найдена девочка в разорванной одежде.

Клайпедская полиция подтвердила, что в 21.30 ч. поступило сообщение о возможном преступлении в отношении несовершеннолетней.

По словам пресс-секретаря полиции, на месте происшествия работала полиция, вызывали специалиста со служебной собакой.

Delfi удалось узнать, что девочку обнаружила прохожая, она вызвала скорую и полицию. Женщина заподозрила, что было совершено преступление, поскольку девочка была раздета.

Несовершеннолетняя была в шоковом состоянии, врачи увели ее в больницу.

По данным издания Vakarų ekspresаs, в квартале Драгуну во вторник вечером на самом деле пострадала несовершеннолетняя. Ее доставили в Клайпедскую детскую больницу. Девочке больше 14 лет.

Пока у полиции нет данных о возможном изнасиловании.

Полиция собирает данные по факту нанесения физической боли или нанесения незначительного ущерба здоровью.

Больше информации появится, когда опросят пострадавшую. Во вторник вечером опросить ее не удалось.