ФОТО. В Литве без вести пропал латвиец; в последний раз его видели в Клайпедском порту

Свидетели видели его на судне ROBIN, а сам Набока работал на судне RENĀTE.
Известно, что в Литву мужчина приехал на автомобиле Renault Laguna (госномер LL-6165).
Его приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы короткие, седые.
Известно, когда он отправился в Литву 31 августа, на нем были темные джинсы с несколькими карманами, серая майка с оранжевым лого, темная куртка.
Особая приметы: на спине шрам.
Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефонам: 63604700, 67085945 или 110.
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