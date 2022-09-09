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Вентспилсский участок Курземского регионального управления полиции разыскивает Владимира Набоку (1952 г.р.), которого в последний раз видели 6 сентября, около 21.00 на территории Клайпедского порта (Литва). Мужчина должен был вернуться на ул.Шветурио, но так и не появился.
ФОТО. В Литве без вести пропал латвиец; в последний раз его видели в Клайпедском порту
© Foto: Valsts policija

Свидетели видели его на судне ROBIN, а сам Набока работал на судне RENĀTE.

Известно, что в Литву мужчина приехал на автомобиле Renault Laguna (госномер LL-6165).

Его приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы короткие, седые.

Известно, когда он отправился в Литву 31 августа, на нем были темные джинсы с несколькими карманами, серая майка с оранжевым лого, темная куртка.

Особая приметы: на спине шрам.

Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефонам: 63604700, 67085945 или 110.

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