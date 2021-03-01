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Полиция Латвии устанавливает личности мужчин, подозреваемых в попытке убийства сотрудника Государственной пограничной службе в Даугавпилсе.
ФОТО. Подозреваемые в попытке убийства пограничника в Латвии могут скрываться в Литве
© Policija

В ходе расследования полиции удалось установить возможную связь изображенных на фото мужчин с тяжким преступлением.

Если вы опознали этих людей, просьба сообщить по номеру 85 271 9739, по эл.почте lkpb.sont2v.3@policija.lt. Также можно писать напрямую на электронный ящик полиции Латвии kipinfo21@vp.gov.lv.

Анонимность гарантируется. Полиция также призывает жителей не приближаться к подозреваемым и ни в коем случае не пытаться их задержать собственными силами.

Как уже сообщалось ранее, ранним утром 6 ноября в Даугавпилсе была предпринята попытка убийства 47-летнего сотрудника Государственной пограничной службы. На мужчину напали двое неизвестных: они распылили слезоточивый газ и нанесли предметом, напоминающим молоток, множество ударов по телу и голове.

Пострадавшему удалось вырваться от злоумышленников и вызвать скорую.

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