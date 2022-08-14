aA
Полиция информирует, что на фестивале "Каркле" было задержано несколько молодых людей с наркотиками.
Фестиваль в Каркле продолжается: полицейские "собирали" наркотики, служебного пса обмануть не удалось
© DELFI / Orestas Gurevičius

По предварительным данным, в субботу в Каркле (Клайпедский район), на территории, где проходит музыкальный фестиваль, служебная собака Герис указала на молодого человека 2000 г.р. Полицейские проверили палатку юноши и обнаружили наркотики - сверток из фольги с веществом растительного происхождения, бумажный сверток с порошком и сверток с 2,5 таблетками (вероятно наркотиками).

В тот же день на фестивале обнаружили наркотики у молодого человека 1992 г.р. Как и в первый раз на него указала служебная собака. В палатке обнаружена коробка с веществом растительного происхождения, пластиковый пакет с веществом растительного происхождения, измельчитель.

Статьи по теме:
Экстремальный прыжок на фестивале в Каркле завершился травмой
В Каркле отдыхающие демонстрируют обнаженные тела

Около 22 ч. на территории фестиваля полицейские проверили мужчину 1991 г.р. и нашли у него сигарету со специфическим запахом (подозревают, что речь идет о наркотиках).

Ведется расследование.

Напомним, что в пятницу в одной из торговых палаток на территории фестиваля "Каркле" также были обнаружены наркотики.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Литовское взморье трещит по швам: переполнены не только пляжи и кафе, но и храм

Солнце, море, музыка привлекли на взморье тысячи...

На фестивале "Каркле" у мужчины в торговой палатке нашли стеклянные емкости с коноплей

Департамент полиции Литвы информирует, что у...

TOP новостей

Skaitiklis

400 000 жителей Литвы могут получить штрафы: ищут выход из положения

Президентская служба предлагает не только отложить...

Жители поделились новыми счетами за электричество: когда видишь цифры, трясутся и руки и ноги

На этой неделе больше 660 000 клиентов, которые выбрали...

Цена на один и тот же товар в разных магазинах той же сети может быть разной

То же самое сливочное масло в магазинах той же сети...

Жара не отступит, но облачность увеличится, и местами пройдут дожди

В воскресенье днем зона высокого давления сместится на...

На один день в Вильнюсе закроют проспект Конституциёс: по нему промчится болид F-1

Спустя 12 лет Литву снова посетит команда Oracle Red Bull Racing...