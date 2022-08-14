Фестиваль в Каркле продолжается: полицейские "собирали" наркотики, служебного пса обмануть не удалось

По предварительным данным, в субботу в Каркле (Клайпедский район), на территории, где проходит музыкальный фестиваль, служебная собака Герис указала на молодого человека 2000 г.р. Полицейские проверили палатку юноши и обнаружили наркотики - сверток из фольги с веществом растительного происхождения, бумажный сверток с порошком и сверток с 2,5 таблетками (вероятно наркотиками).

В тот же день на фестивале обнаружили наркотики у молодого человека 1992 г.р. Как и в первый раз на него указала служебная собака. В палатке обнаружена коробка с веществом растительного происхождения, пластиковый пакет с веществом растительного происхождения, измельчитель.

Около 22 ч. на территории фестиваля полицейские проверили мужчину 1991 г.р. и нашли у него сигарету со специфическим запахом (подозревают, что речь идет о наркотиках).

Ведется расследование.

Напомним, что в пятницу в одной из торговых палаток на территории фестиваля "Каркле" также были обнаружены наркотики.