Еще одно шокирующее преступление несовершеннолетнего: в Вилкавишкисе за убийство мужчины задержан 14-летний подросток

Сегодня утром прокуратура сообщила, что тело мужчины 1987 года рождения было обнаружено в 5.24 утра в лесу на улице Венибес в Вилкавишкисе.
У сотрудников полиции не было сомнений, что тяжелораненый мужчина был убит, поэтому было начато досудебное расследование в соответствии со статьей 129 УК ЛР.
Представитель прокуратуры Каунасского района Таутвиле Меркявичюте на вопрос о подробностях этого инцидента заявила, что подозреваемый уже задержан на два месяца. Пока в убийстве подозревается только один молодой человек, ему 14 лет.
В настоящее время никаких дополнительных подробностей нет.
Преступление продолжают расследовать сотрудники Главного комиссариата полиции Мариямпольского уезда, расследование ведет прокурор Первого отдела уголовного преследования Каунасской районной прокуратуры.
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