О пожаре сообщили 3 марта, в 07.10 ч. Звонивший сказал, что в Клайпедском районе, в деревне Страгнай I, открытым пламенем горит строительный вагон, внутри находится человек. Сообщалось, что пламя видно издалека.

Приехавшие на место пожарные стали тушить вагон, внутри обнаружили человеческие останки.