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По Единому номеру помощи поступило сообщение о пожаре в Клайпедском районе, горел строительный вагон.
О пожаре сообщили 3 марта, в 07.10 ч. Звонивший сказал, что в Клайпедском районе, в деревне Страгнай I, открытым пламенем горит строительный вагон, внутри находится человек. Сообщалось, что пламя видно издалека.
Приехавшие на место пожарные стали тушить вагон, внутри обнаружили человеческие останки.
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