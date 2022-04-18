Еще одна трагедия на Пасху: погиб водитель квадроцикла

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Департамент полиции информировал, что на Пасху произошло еще одно несчастье.
В воскресенье, в 19.30 ч., в деревне Кунигишкес I (Аникщяйский район), мужчина 50-60 лет (личность устанавливается) на квадроцикле съехал с дороги и врезался в столб.
Водитель погиб.
Ведется расследование.
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