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Департамент полиции информировал, что на Пасху произошло еще одно несчастье.
Еще одна трагедия на Пасху: погиб водитель квадроцикла
© DELFI / Ainis Gurevičius

В воскресенье, в 19.30 ч., в деревне Кунигишкес I (Аникщяйский район), мужчина 50-60 лет (личность устанавливается) на квадроцикле съехал с дороги и врезался в столб.

Водитель погиб.

Ведется расследование.

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