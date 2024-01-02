Еще один взрыв, только в Каунасе: пострадали три человека

Сообщение о пожаре поступило 2 января, в 14.38 ч. по номеру 112.

Информировали, что в Каунасе, на ул. Прамонес, 4, произошел взрыв в промышленном здании, начался пожар.

По словам пресс-секретаря Департамента пожарной безопасности и спасения, открытым пламенем горит 4-этажное здание, а столб дыма виден издалека.

Представители компании информировали пожарных-спасателей, что горит 30-40 тонн ацетона и 30-40 тонн целлюлозы.

По предварительным данным, вели поиск людей, но потом стало известно, что работники были эвакуированы.

Пожарные-спасатели эвакуировали и работников соседних компаний.

Сообщается, что тушить пожар нелегко из-за взрывоопасного окружения.

На место происшествия выехали 6 автоцистерн и 2 автолестницы.

По данным полиции, во время пожара пострадали двое мужчин (1994 и 1996 г.р). Пожарные-спасатели информировали, что до их приезда в больницу увезли еще одного пострадавшего. Всего помощь врачей понадобилась троим пострадавшим.