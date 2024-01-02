Еще один взрыв, только в Каунасе: пострадали три человека

 
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ФОТО: Kas vyksta Kaune / Rokas Tenys

Едины центр помощи информировал, что в Каунасе горит производственное здание. Сообщается, что виден огромный столб дыма. Во время пожара пострадали три человека.

Сообщение о пожаре поступило 2 января, в 14.38 ч. по номеру 112.

Информировали, что в Каунасе, на ул. Прамонес, 4, произошел взрыв в промышленном здании, начался пожар.

По словам пресс-секретаря Департамента пожарной безопасности и спасения, открытым пламенем горит 4-этажное здание, а столб дыма виден издалека.

Представители компании информировали пожарных-спасателей, что горит 30-40 тонн ацетона и 30-40 тонн целлюлозы.

По предварительным данным, вели поиск людей, но потом стало известно, что работники были эвакуированы.

Пожарные-спасатели эвакуировали и работников соседних компаний.

Сообщается, что тушить пожар нелегко из-за взрывоопасного окружения.

На место происшествия выехали 6 автоцистерн и 2 автолестницы.

По данным полиции, во время пожара пострадали двое мужчин (1994 и 1996 г.р). Пожарные-спасатели информировали, что до их приезда в больницу увезли еще одного пострадавшего. Всего помощь врачей понадобилась троим пострадавшим.

По данным пожарных-спасателей, один человек на месте происшествия сам пришел к спасателям и сказал, что возможно отравился угарным газом. Еще один вызвал врачей уже из дома, он сказал, что во время пожара у получил ожоги лица и тела, полиция выясняет, где именно пострадал этот человек.

Сообщается, что в 15.31 ч. пожар был локализован, однако тушение пожара продолжается.

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