Экзекуция в Каунасе: средь бела дня был избит и подожжен мужчина

Скопировать ссылку Экзекуция в Каунасе: средь бела дня был избит и подожжен мужчина

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17 июля, около 7 ч., в больницу был доставлен нетрезвый (1,59 промилле) мужчина (1965 г.р.), который сказал, что 16 июля, в 14 ч., в Каунасе, на проспекте им. Короля Миндаугаса, около пешеходного моста, его избили и подожгли неизвестные люди.