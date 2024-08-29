Эксперты представили выводы – начато расследование по факту убийства скончавшейся в больнице женщины

Вильнюсская полиция информировала, что 12 августа, в 2.31 ч. в Вильнюсскую больницу из квартиры на ул. Пелесос была доставлена женщина (1968 г.р.). Она была без сознания. В 8.19 ч. 13 августа женщина скончалась в больнице.