aA
В Алитусском районе в субботу рано утром ехавшая по вызову скорая насмерть сбила пешехода, который вышел на проезжую часть.
Департамент полиции сообщает, что 22 октября, в 6.35 ч. в Алитусском районе, в деревне Ликишкеляй, на ул. Сеноё плянто автомобиль скорой помощи, ехавший по вызову, насмерть сбил мужчину лет 60, который внезапно вышел на проезжую часть.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
После того как жители получили тысячные счета, ESO объясняет ситуацию: проверяют и тех, кто платил вперед
В Литве устанавливают "умные" счетчики на...
Крымский татарин с паспортом РФ в Литве: мы сюда пришли не за пособиями, а чтобы действительно помогать
Этнический крымский татарин, гражданин Российской...
Президент Литвы остается самым популярным политиком, растет рейтинг министра обороны
Самым популярным политиком в Литве остается...
ВИДЕО: Благородные олени принимают грязевые ванны и сражаются за место в природном СПА
Вешвильский природный резерват в Литве поделился...
Изменений в рейтинге нет: лидируют социал-демократы, на втором месте – консерваторы
В рейтинге популярных партий Литвы по-прежнему...