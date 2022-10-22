Ехавшая по вызову скорая насмерть сбила пешехода

Департамент полиции сообщает, что 22 октября, в 6.35 ч. в Алитусском районе, в деревне Ликишкеляй, на ул. Сеноё плянто автомобиль скорой помощи, ехавший по вызову, насмерть сбил мужчину лет 60, который внезапно вышел на проезжую часть.

Обстоятельства ДТП выясняются.