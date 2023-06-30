Два жителя столицы попали в ловушку мошенников: оба лишились в сумме более 100 000 евро

По данным правоохранительных органов, около 8.00 час. в ГПК Вильнюсского округа обратилась женщина (1958 г. р.). По ее словам, с декабря прошлого года до марта текущего года неизвестные лица в Вильнюсе через инвестиционную онлайн-платформу выманили у нее 80 тыс. евро.

В тот же день около 11.23 час. в столичную полицию поступило еще одно сообщение о мошенничестве. На этот раз к ним обратился мужчина (1970 г. р.). Он указал, что с 25 мая по 16 июня в столице неизвестные лица через инвестиционную онлайн-платформу выманили у него 50 800 евро.

Начаты досудебные расследования по факту мошенничества.