30 июня 2023 г. 08:52

Два жителя столицы попали в ловушку мошенников: оба лишились в сумме более 100 000 евро

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas
Инвестирование через ненадежную инвестиционную платформу закончилось для двух жителей столицы ущербом более 101 тыс. евро, сообщили в полиции.

По данным правоохранительных органов, около 8.00 час. в ГПК Вильнюсского округа обратилась женщина (1958 г. р.). По ее словам, с декабря прошлого года до марта текущего года неизвестные лица в Вильнюсе через инвестиционную онлайн-платформу выманили у нее 80 тыс. евро.

В тот же день около 11.23 час. в столичную полицию поступило еще одно сообщение о мошенничестве. На этот раз к ним обратился мужчина (1970 г. р.). Он указал, что с 25 мая по 16 июня в столице неизвестные лица через инвестиционную онлайн-платформу выманили у него 50 800 евро.
Начаты досудебные расследования по факту мошенничества.

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