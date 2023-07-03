ДТП в Вильнюсском районе: Volvo съехал с дороги и перевернулся, в машине было четверо детей

2 июля, в 22 ч., в Вильнюсском районе, в деревне Юодишкяй произошло ДТП. Позвонила женщина и сказала, что водитель Volvo опасно маневрировал, а потом, возможно, съехал с дороги, потому что женщина слышала звук удара. Когда приехала полиция, местная жительница сказала, что люди затолкали разбитую машину в соседнюю деревню. Вскоре после этого в полицию позвонили из больницы. Врачи информировали, что на скорой в больницу из этой деревни доставили пострадавшего несовершеннолетнего (2008 г.р.). К счастью, обошлось без серьезных травм, подростку после оказания помощи было назначено амбулаторное лечение.
На месте происшествия полиция выяснила, что в перевернувшемся автомобиле Volvo ехала вся семья: мужчина (1980 г.р.), его жена (1984 г.р.) и дети – девочки 2017 и 2007 г.р. и мальчики и 2008 г.р.
Водитель был пьян - 2,31 промилле, ведется расследование.
Пока полиция выясняла обстояельства ДТП, стражам порядка пришлось столкнуться с агрессивным мужчиной. В 23.50 ч. в Рудаминском старостве (Вильнюсский район), полицейским на месте ДТП мешал работать на месте ДТП нетрезвый молодой человек 1997 г.р. Кроме того, он не выполнял требования полиции и избил сотрудников 2001 и 1997 г.р.
По предварительным данным, одного полицейского он ударил по лицу, а другому поранил руку. Полицейским назначено амбулаторное лечение. Нетрезвый (0,63 промилле) подозреваемый был задержан.