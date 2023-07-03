ДТП в Вильнюсском районе: Volvo съехал с дороги и перевернулся, в машине было четверо детей

2 июля, в 22 ч., в Вильнюсском районе, в деревне Юодишкяй произошло ДТП. Позвонила женщина и сказала, что водитель Volvo опасно маневрировал, а потом, возможно, съехал с дороги, потому что женщина слышала звук удара. Когда приехала полиция, местная жительница сказала, что люди затолкали разбитую машину в соседнюю деревню. Вскоре после этого в полицию позвонили из больницы. Врачи информировали, что на скорой в больницу из этой деревни доставили пострадавшего несовершеннолетнего (2008 г.р.). К счастью, обошлось без серьезных травм, подростку после оказания помощи было назначено амбулаторное лечение.