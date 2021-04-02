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1 апреля в полицию сообщили о ДТП в Вильнюсском районе, в котором пострадали два человека.
ДТП в Вильнюсском районе: пожарные-спасатели освобождали зажатую в машине женщину
© DELFI / Erika Venckutė

Информация поступила в 18.12 ч.

ДТП произошло на дороге A15, около деревни Мариямполис. По предварительным данным, столкнулись два легковых автомобиля, в одном из них была зажата женщина.

Полиция сообщает, что пострадавшую передали врачам.

В ДТП пострадал и мужчина, который жаловался на боли в ногах.

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