ДТП в Вильнюсском районе: пожарные-спасатели освобождали зажатую в машине женщину

Информация поступила в 18.12 ч.

ДТП произошло на дороге A15, около деревни Мариямполис. По предварительным данным, столкнулись два легковых автомобиля, в одном из них была зажата женщина.

Полиция сообщает, что пострадавшую передали врачам.

В ДТП пострадал и мужчина, который жаловался на боли в ногах.