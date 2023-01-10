ДТП в Вильнюсском районе: после столкновения микроавтобус застрял под тягачом

Очевидцы ДТП сообщили, что ДТП произошло около 16 ч., недалеко от Пагиряй, на пути в сторону Балтои Воке.
Из-за ДТП в течение некоторого времени по дороге нельзя было проехать, были заблокированы обе полосы. О пострадавших не сообщалось.
В течение некоторого времени водители могли объезжать место ДТП по обочине, однако это существенно замедлило движение.
Микроавтобус из-под тягача вытащили без помощи пожарных-спасателей. Через полчаса после ДТП дорогу удалось расчистить.
Еще одно происшествие было зафиксировано на Минском шоссе. Около 16 ч. пожарным-спасателям сообщили о том, что на Минском шоссе горит автомобиль. Пожарные-спасатели быстро потушили горевшую машину.
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