ДТП в Вильнюсе: за рулем скончался водитель Bolt

В 19.20 ч. поступило сообщение о том, что на ул. Оланду столкнулись автомобили: Toyota компании Bolt и BMW. На место происшествия выехали врачи, поскольку звонивший информировал, что у водителя Bolt проблемы со здоровьем.
На месте выяснилось, что водитель компании Bolt вез клиента, когда врезался в стоявший перед ним BMW.
Люди сразу же стали вызывать врачей, поскольку водителю стало плохо. Приехавшие на место происшествия врачи около часа пытались реанимировать мужчину в автомобиле скорой помощи. Однако спасти ему жизнь не удалось. Водитель Bolt скончался.
В ДТП больше никто не пострадал. Обстоятельства ДТП выясняет полиция.
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