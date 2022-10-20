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В среду в Вильнюсе столкнулись два автомобиля. Сообщается, что за рулем скончался водитель компании Bolt, который вез пассажиров.
ДТП в Вильнюсе: за рулем скончался водитель Bolt
© DELFI / Erika Venckutė

В 19.20 ч. поступило сообщение о том, что на ул. Оланду столкнулись автомобили: Toyota компании Bolt и BMW. На место происшествия выехали врачи, поскольку звонивший информировал, что у водителя Bolt проблемы со здоровьем.

На месте выяснилось, что водитель компании Bolt вез клиента, когда врезался в стоявший перед ним BMW.

Люди сразу же стали вызывать врачей, поскольку водителю стало плохо. Приехавшие на место происшествия врачи около часа пытались реанимировать мужчину в автомобиле скорой помощи. Однако спасти ему жизнь не удалось. Водитель Bolt скончался.

В ДТП больше никто не пострадал. Обстоятельства ДТП выясняет полиция.

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