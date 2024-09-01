ДТП в Вильнюсе – пьяный водитель выехал на встречную полосу и врезался в мотоцикл

В 11 ч. в Вильнюсе, на ул. Атейтес, столкнулись три транспортных средства – два легковых автомобиля и мотоцикл.

По предварительным данным, водитель Volkswagen Sharan выехал на встречную полосу, врезался в стоявший у перекрестка мотоцикл и прижал его к автомобилю Toyota.

По данным полиции, врачи осмотрели мотоциклиста и выяснили, что серьезных повреждений он не получил.

Выяснилось, что виновник ДТП был пьян (2,25 промилле).