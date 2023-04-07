ДТП в Вильнюсе: пьяный водитель Ford врезался в три автомобиля

По данным полиции, в 23 ч. было получено сообщение о том, что на ул. Гележинё Вилко автомобиль врезался в три стоявших на перекрестке машины.

По данным пожарных-спасателей, зажатых в машинах людей не было. Врачи осмотрели виновника ДТП. По предварительным данным, мужчина был пьян - 2,07 промилле.

Виновник ДТП - водитель Ford, он врезался в три автомобиля: VW и два Renault. Автомобили серьезно повреждены. Кроме того, во время ДТП был снесен столб и поврежден светофор.

По предварительным данным, на место происшествия приезжали врачи скорой и Служба общественной безопасности, которая помогла полиции регулировать движение. Обстоятельства ДТП выясняет полиция.