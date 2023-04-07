ДТП в Вильнюсе: пьяный водитель Ford врезался в три автомобиля

По данным полиции, в 23 ч. было получено сообщение о том, что на ул. Гележинё Вилко автомобиль врезался в три стоявших на перекрестке машины.
По данным пожарных-спасателей, зажатых в машинах людей не было. Врачи осмотрели виновника ДТП. По предварительным данным, мужчина был пьян - 2,07 промилле.
Виновник ДТП - водитель Ford, он врезался в три автомобиля: VW и два Renault. Автомобили серьезно повреждены. Кроме того, во время ДТП был снесен столб и поврежден светофор.
По предварительным данным, на место происшествия приезжали врачи скорой и Служба общественной безопасности, которая помогла полиции регулировать движение. Обстоятельства ДТП выясняет полиция.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Самая дорогая Пасха за 10 лет, что ждет дальше?
Из -за большой инфляции цены на продукты остаются...
Литовское взморье ждет гостей на праздники: литовцы деньгами не разбрасываются
Похоже, что на Пасху и школьные каникулы на взморье...
Центробанк Литвы напоминает: обычные переводы на Пасху не будут выполняться
Пасха не вызовет проблем у большинства клиентов,...
Синоптики рассказали о погоде на длинные выходные
Ночью над Литвой прошел теплый атмосферный фронт, день...
Президент Литвы о размещении в Беларуси ядерного оружия: это еще один способ запугивания
После того как Кремль объявил о намерении разместить...