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В четверг поздно вечером в Вильнюсе произошло серьезное ДТП.
ДТП в Вильнюсе: пьяный водитель Ford врезался в три автомобиля
© DELFI / Erika Venckutė

По данным полиции, в 23 ч. было получено сообщение о том, что на ул. Гележинё Вилко автомобиль врезался в три стоявших на перекрестке машины.

По данным пожарных-спасателей, зажатых в машинах людей не было. Врачи осмотрели виновника ДТП. По предварительным данным, мужчина был пьян - 2,07 промилле.

Виновник ДТП - водитель Ford, он врезался в три автомобиля: VW и два Renault. Автомобили серьезно повреждены. Кроме того, во время ДТП был снесен столб и поврежден светофор.

По предварительным данным, на место происшествия приезжали врачи скорой и Служба общественной безопасности, которая помогла полиции регулировать движение. Обстоятельства ДТП выясняет полиция.

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