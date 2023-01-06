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На окраине Вильнюса, на перекрестке Минского шоссе и ул. Гурю столкнулись два легковых автомобиля. Пострадала женщина с двумя детьми, их доставили в больницу.
ДТП в Вильнюсе: пострадала женщина с двумя детьми
© DELFI / Jaunius Matonis

По предварительным данным, в 17 ч. ехавший со стороны Вильнюса Opel Meriva поворачивал налево, в сторону Павильниса. В то же время в сторону Вильнюса ехал автомобиль VW Golf. Машины столкнулись на перекрестке.

Opel съехал с дороги, а VW развернуло на 180 градусов. Пострадали пассажиры Opel Meriva: женщина и двое малолетних мальчиков. Их увезли в больницу. Водитель Opel ехать в больницу отказался.

Из-за ДТП образовался затор.

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