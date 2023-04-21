О ДТП на ул. Укмергес сообщили в 12.27 ч.

Автокран ехал со стороны Укмергес и поворачивал на Западную объездную дорогу. Кран стрелой зацепил виадук и перевернулся, блокировав движение.

Полиция просит водителей, которые едут со стороны Укмерге, ехать по правой полосе на ул. Укмергес.

Въезд на Западную объездную дорогу закрыт надолго.