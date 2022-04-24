Очевидцы сообщили, что после ДТП проезд по Валакампяйскому мосту стал невозможен. Одну полосу полиция закрыла от ул. Карейвю.

По предварительным данным, в 13.57 ч. столкнулись два автомобиля, однако потом уточнили, что в ДТП участвовали три автомобиля. В основном из них после столкновения были зажаты люди.

Позже сообщили, что не удалось спасти жизнь и третьего пострадавшего.

По данным полиции, виновником ДТП стал водитель BMW. Водитель (личность устанавливается) BMW выехал на встречную полосу и зацепил ехавшие ему навстречу автомобили. В ДТП погиб водитель BMW и два пассажира.