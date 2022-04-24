Очевидцы сообщили, что после ДТП проезд по Валакампяйскому мосту стал невозможен. Одну полосу полиция закрыла от ул. Карейвю.

По предварительным данным, в 13.57 ч. столкнулись два автомобиля, однако потом уточнили, что в ДТП участвовали три автомобиля. В основном из них после столкновения были зажаты люди.

По данным полиции, виновником ДТП стал водитель BMW. Водитель (личность устанавливается) BMW выехал на встречную полосу и зацепил ехавшие ему навстречу автомобили. В ДТП погиб водитель BMW и пассажира.

После ДТП выяснилось, что в BMW ехали четыре человека. Две сестры - 2001 и 2003 г.р., водитель 2003г.р. и еще один пассажир 2002 г.р.

Во время ДТП погиб водитель и сидевший сзади пассажир 2002 г.р.

Девушка 2001 г.р. была передана в руки врачей и находится в реанимации. По данным полиции, одна из девушек в выходные отмечала свой день рождения.

Водитель (1994 г.р.) Audi, в который врезался BMW, не пострадал. Помощь врачей потребовалась водителю (1985 г.р.) Toyota.