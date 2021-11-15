ДТП в Вильнюсе: 19-летнюю девушку из Audi вытаскивали пожарные-спасатели

После столкновения Audi врезался в столб, столб накренился. Пострадала 19-летняя пассажирка Audi. Ее из машины освободили пожарные-спасатели.

По предварительным данным, девушка получила травму головы. Пострадавшую увезли в больницу. Оба водителя были трезвыми.

По предварительным данным, автомобили столкнулись, когда орел зеленый свет: Audi ехал прямо, а Seat поворачивал налево.