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В Вилкавишкском районе микроавтобус покатился с горки и прижал женщину к трактору. Пострадавшая доставлена в больницу.
ДТП в Вилкавишкисе: микроавтобус прижал женщину к трактору
© DELFI / Karolina Pansevič

Несчастье произошло во дворе частного дома, в деревне Малденай, на ул. Гелю.

По данным полиции, грузовой микроавтобус Fiat Ducato стоял на ремонте. Около 21.30 ч. оставленный микроавтобус стал катиться вниз и задел женщину (1972 г.р.). Пешеход оказалась зажата между микроавтобусом и трактором.

Врачи увезли пострадавшую в больницу.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

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