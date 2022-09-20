ДТП в Вилкавишкисе: микроавтобус прижал женщину к трактору

Несчастье произошло во дворе частного дома, в деревне Малденай, на ул. Гелю.
По данным полиции, грузовой микроавтобус Fiat Ducato стоял на ремонте. Около 21.30 ч. оставленный микроавтобус стал катиться вниз и задел женщину (1972 г.р.). Пешеход оказалась зажата между микроавтобусом и трактором.
Врачи увезли пострадавшую в больницу.
Обстоятельства происшествия выясняет полиция.
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