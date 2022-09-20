ДТП в Вилкавишкисе: микроавтобус прижал женщину к трактору

Несчастье произошло во дворе частного дома, в деревне Малденай, на ул. Гелю.

По данным полиции, грузовой микроавтобус Fiat Ducato стоял на ремонте. Около 21.30 ч. оставленный микроавтобус стал катиться вниз и задел женщину (1972 г.р.). Пешеход оказалась зажата между микроавтобусом и трактором.

Врачи увезли пострадавшую в больницу.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.