ДТП в Тракайском районе: в горевшeм автомобиле был зажат пассажир

Полиция сообщила, что в деревне Микалавос, в 10 км от Аукштадвариса, произошло лобовое столкновение тягача с легковым автомобилем.
По предварительным данным, горел легковой автомобиль, в нем был зажат пассажир.
Сообщается о двух пострадавших. Второй пострадавший выпал из тягача (возможно, он скончался).
Сообщение о ДТП поступило в 15.56 ч.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Ученый: ситуация в Литве снова ухудшается, одних жестких ограничений недостаточно (167)
Сокращения числа новых случаев коронавируса в Литве...
Ситуация с коронавирусом снова вызывает беспокойство: встает вопрос закрытия границ (97)
Ситуация с распространением коронавируса какое-то...
Президент готов подать пример - привиться вакциной AstraZeneca в порядке очереди (97)
Президент Гитанас Науседа говорит, что готов...
Глава МВД Литвы: на фоне имеющихся данных ни о каких послаблениях не говорят (13)
1 марта состоялось заседание Государственной комиссии...
Таких трезвенников в Литве не было со времен Валанчюса: 18-летний может купить пистолет, а пиво - не может (27)
Я - юрист, мне всегда было интересно оценивать законы...