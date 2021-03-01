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1 марта 2021 года в Тракайском районе произошло жуткое ДТП.
ДТП в Тракайском районе: в горевшeм автомобиле был зажат пассажир
© DELFI / Ainis Gurevičius

Полиция сообщила, что в деревне Микалавос, в 10 км от Аукштадвариса, произошло лобовое столкновение тягача с легковым автомобилем.

По предварительным данным, горел легковой автомобиль, в нем был зажат пассажир.

Сообщается о двух пострадавших. Второй пострадавший выпал из тягача (возможно, он скончался).

Сообщение о ДТП поступило в 15.56 ч.

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