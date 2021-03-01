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1 марта 2021 года в Тракайском районе произошло жуткое ДТП.
ДТП в Тракайском районе: после столкновения автомобилей сгорел пассажир
© DELFI / Domantas Pipas

Полиция сообщила, что в деревне Микалавос, в 10 км от Аукштадвариса, произошло лобовое столкновение тягача с легковым автомобилем.

По предварительным данным, горел легковой автомобиль, в нем был зажат пассажир. По данным пожарных-спасателей, пассажир сгорел.

Предполагается, что водитель легковушки выехал на встречную полосу и столкнулся с тягачом.

Сообщается, что пострадали оба водителя, их увезли в больницу.

Движение на этой дороге было перекрыто.

Сообщение о ДТП поступило в 15.56 ч.

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