ДТП в Тракайском районе: после столкновения автомобилей сгорел пассажир

Полиция сообщила, что в деревне Микалавос, в 10 км от Аукштадвариса, произошло лобовое столкновение тягача с легковым автомобилем.
По предварительным данным, горел легковой автомобиль, в нем был зажат пассажир. По данным пожарных-спасателей, пассажир сгорел.
Предполагается, что водитель легковушки выехал на встречную полосу и столкнулся с тягачом.
Сообщается, что пострадали оба водителя, их увезли в больницу.
Движение на этой дороге было перекрыто.
Сообщение о ДТП поступило в 15.56 ч.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Ученый: ситуация в Литве снова ухудшается, одних жестких ограничений недостаточно (195)
Сокращения числа новых случаев коронавируса в Литве...
Ситуация с коронавирусом снова вызывает беспокойство: встает вопрос закрытия границ (115)
Ситуация с распространением коронавируса какое-то...
В столице Литвы привили почти треть пенсионеров старше 80 лет (10)
В столице Литвы от COVID-19 привили около 30% жителей...
Президент готов подать пример - привиться вакциной AstraZeneca в порядке очереди (199)
Президент Гитанас Науседа говорит, что готов...
Глава МВД Литвы: на фоне имеющихся данных ни о каких послаблениях не говорят (17)
1 марта состоялось заседание Государственной комиссии...