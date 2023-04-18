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17 апреля, в 20.05 ч. по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Ширвинтском районе перевернулся легковой автомобиль.
ДТП в Ширвинтском районе: перевернулся автомобиль, есть пострадавшие
© DELFI / Jaunius Matonis

По данным полиции, в 19.59 ч. на дороге Ширвинтос-Кярнаве-Дукштос, около деревни Вилейкишкяй с дороги съехал и перевернулся легковой автомобиль.

По предварительным данным, в автомобиле ехали 3 человека: водитель и два пассажира – муж с женой. Всем троим потребовалась помощь врачей.

Пассажирка (42 года) получила травму головы и была доставлена в больницу.

Водитель (38 лет) был пьян (2,09 промилле).

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