ДТП в Ширвинтском районе: перевернулся автомобиль, есть пострадавшие

По данным полиции, в 19.59 ч. на дороге Ширвинтос-Кярнаве-Дукштос, около деревни Вилейкишкяй с дороги съехал и перевернулся легковой автомобиль.

По предварительным данным, в автомобиле ехали 3 человека: водитель и два пассажира – муж с женой. Всем троим потребовалась помощь врачей.

Пассажирка (42 года) получила травму головы и была доставлена в больницу.

Водитель (38 лет) был пьян (2,09 промилле).