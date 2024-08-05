ДТП в Шальчининкай – разбит автомобиль Mercedes, принадлежащий полицейскому

3 августа, в 18 ч., в Шальчининкай, на ул. Иоанна Павла II, в столб врезался съехавший с дороги автомобиль Mercedes Benz CLK500. Люди по номеру 112 сообщили, что в автомобиле находятся два человека – водитель и пассажир, оба, скорее всего, пьяны и пытаются сбежать с места происшествия.
По словам очевидцев, приезжал другой автомобиль, с помощью которого пытались утащить разбитый Mercedes.
Когда на место происшествия приехала полиция, там находился лишь один человек – владелец авто. Выяснилось, что он пьян (1,49 промилле). Этим человеком был сотрудник Дорожной полиции (1987 г.р.).
Нетрезвый полицейский утверждал, что машиной управлял его друг, который с места происшествия сбежал.
Полиция выясняет обстоятельства ДТП, и кто управлял автомобилем.
Ранее этот полицейский работал в Шальчининкской полиции. Несколько лет назад его за хулиганское вождение мотоцикла остановил глава районной полиции. Тогда полицейский на три месяца был лишен прав. После того как ему вернули права, он ушел работать в Вильнюсскую дорожную полицию.