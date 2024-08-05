ДТП в Шальчининкай – разбит автомобиль Mercedes, принадлежащий полицейскому

Ранее этот полицейский работал в Шальчининкской полиции. Несколько лет назад его за хулиганское вождение мотоцикла остановил глава районной полиции. Тогда полицейский на три месяца был лишен прав. После того как ему вернули права, он ушел работать в Вильнюсскую дорожную полицию.