В легковых автомобилях были зажаты два человека, которые не подавали признаков жизни.

Дорога перекрыта в обоих направлениях, образовались заторы.

В 16.14 ч. пожарные-спасатели сообщили, что одного пострадавшего передали в руки врачей. Вскоре освободили и второго зажатого пострадавшего (он был без сознания, но подавал признаки жизни). Обоих пострадавших на месте реанимировали врачи.

Департамент полиции сообщает, что легковые автомобили врезались в стоявший у обочины тягач. Пострадали 8 человек. 5 из них увезли в больницу. В 17.14 ч. из больницы сообщили о смерти мужчины, которому было около 40 лет.