В легковых автомобилях были зажаты два человека, которые не подавали признаков жизни.
Дорога перекрыта в обоих направлениях, образовались заторы.
В 16.14 ч. пожарные-спасатели сообщили, что одного пострадавшего передали в руки врачей. Вскоре освободили и второго зажатого пострадавшего (он был без сознания, но подавал признаки жизни). Обоих пострадавших на месте реанимируют врачи.
Кроме того, в ДТП пострадали еще два человека.
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