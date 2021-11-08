В легковых автомобилях были зажаты два человека, которые не подавали признаков жизни.

Дорога перекрыта в обоих направлениях, образовались заторы.

В 16.14 ч. пожарные-спасатели сообщили, что одного пострадавшего передали в руки врачей. Вскоре освободили и второго зажатого пострадавшего (он был без сознания, но подавал признаки жизни). Обоих пострадавших на месте реанимируют врачи.

Кроме того, в ДТП пострадали еще два человека.