2024.09.30 12:53

ДТП в Пренайском районе: столкнулись два автомобиля, пострадали двое водителей

 
ru.DELFI.lt

30 сентября утром в Пренайском районе столкнулись легковой автомобиль и грузовой микроавтобус. Оба водителя были доставлены в больницу.

Полиция Алитусского округа информировала, что ДТП произошло в 7.20 ч.

Автомобили столкнулись в Пренайском районе, около деревни Мардосай, на дороге Каунас-Пренай-Алитус. По предварительным данным, водитель (2006 г.р.) VW Passat, выезжая со второстепенной дороги не пропустил ехавший по главной дороге автомобиль Peugeot Partner (водитель 1970 г.р.).

Пострадали оба водителя, они были доставлены в больницу им. С.Кудирки, в Алитус. Оба водителя были трезвыми, начато расследование.

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