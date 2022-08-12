ДТП в Плунгеском районе: трактор перевернулся, из него выпал водитель

По предварительным данным, 11 августа, в 10.53 ч., в Плунгеском районе, на 84 км дороги A11 Шяуляй-Паланга, столкнулись тягач Volvo, которым управлял трезвый мужчина 1973 г.р. и трактор MTZ (водитель 2000 г.р.).

После столкновения трактор съехал с дороги и перевернулся. Тракторист выпал из трактора. Его передали в руки врачей.

Ведетс ярасследование.