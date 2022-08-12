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Полиция информировала о серьезном ДТП в Плунгеском районе. Участникам ДТП потребовалась помощь полиции и врачей.
ДТП в Плунгеском районе: трактор перевернулся, из него выпал водитель
© DELFI / Karolina Pansevič

По предварительным данным, 11 августа, в 10.53 ч., в Плунгеском районе, на 84 км дороги A11 Шяуляй-Паланга, столкнулись тягач Volvo, которым управлял трезвый мужчина 1973 г.р. и трактор MTZ (водитель 2000 г.р.).

После столкновения трактор съехал с дороги и перевернулся. Тракторист выпал из трактора. Его передали в руки врачей.

Ведетс ярасследование.

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