ДТП в Плунгеском районе: трактор перевернулся, из него выпал водитель

По предварительным данным, 11 августа, в 10.53 ч., в Плунгеском районе, на 84 км дороги A11 Шяуляй-Паланга, столкнулись тягач Volvo, которым управлял трезвый мужчина 1973 г.р. и трактор MTZ (водитель 2000 г.р.).
После столкновения трактор съехал с дороги и перевернулся. Тракторист выпал из трактора. Его передали в руки врачей.
Ведетс ярасследование.
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