ДТП в Пасвальском районе: выяснились причины лобового столкновения

Полиция сообщает, что 7 апреля, в 15.35 ч. в Пасвальском районе, на 47-м км дороги Паневежис-Пасвалис-Рига автомобиль BMW X5, которым управлял гражданин Латвии (1971 г.р.), выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Audi A4 Avant, которым управляла женщина (1956 г.р.). В ДТП погибла водитель Audi. Тело женщины вытащили из автомобиля пожарные-спасатели.

В ДТП пострадали также пассажиры BMW: мужчина (1979 г.р.), который был доставлен в больницу (переломы ребер и различные ушибы) и женщина (1983 г.р.), ей оказали первую помощь и назначили амбулаторное лечение.

Ведется расследование по 5 ст. 281 ст. УК ЛР (нарушение ПДД, совершение ДТП с летальным исходом). Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 8 лет.