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В среду утром в Пасвальском районе столкнулись VW Golf и скорая помощь, погиб один человек.
ДТП в Пасвальском районе: столкнулись VW Golf и скорая помощь
© DELFI / Domantas Pipas

Представитель Паневежской полиции Тадас Мартинайтис сказал, что на месте происшествия работает полиция.

Полиция информировала, что при невыясненных обстоятельства легковой автомобиль VW Golf выехал на встречную полосу и столкнулся со скорой. По предварительным данным, погиб водитель легковушки.

Сообщается, что в ДТП пострадал пациент, которого везли на скорой.

Ведется расследование.

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