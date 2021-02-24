ДТП в Пасвальском районе: столкнулись VW Golf и скорая помощь

Представитель Паневежской полиции Тадас Мартинайтис сказал, что на месте происшествия работает полиция.

Полиция информировала, что при невыясненных обстоятельства легковой автомобиль VW Golf выехал на встречную полосу и столкнулся со скорой. По предварительным данным, погиб водитель легковушки.

Сообщается, что в ДТП пострадал пациент, которого везли на скорой.

Ведется расследование.