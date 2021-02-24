ДТП в Пасвальском районе: столкнулись VW Golf и скорая помощь

Представитель Паневежской полиции Тадас Мартинайтис сказал, что на месте происшествия работает полиция.
Полиция информировала, что при невыясненных обстоятельства легковой автомобиль VW Golf выехал на встречную полосу и столкнулся со скорой. По предварительным данным, погиб водитель легковушки.
Сообщается, что в ДТП пострадал пациент, которого везли на скорой.
Ведется расследование.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Правительство Литвы продлило карантин до апреля, но сделало некоторые послабления (7)
В подготовленном Минздравом Литвы проекте...
Показатели COVID-19 снова беспокоят специалистов: если хотим послаблений, должны принять и их цену (25)
Все больше предпринимателей, учеников и их родителей с...
Профессор – о "третьей волне" и для чего носят многоразовые маски (17)
После того как Департамент статистики Литвы 22 февраля...
Коронавирус в Литве: 631 новый случай, скончались 10 человек (13)
За минувшие сутки в Литве подтвержден 631 новый случай...
Эксперт рассказал, почему в Литве пропал грипп, и в чем таится опасность (19)
Всего несколько случаев заражения гриппом в неделю - и...