2024.06.27 20:50

ДТП в Литве: автобус с детской командой из Латвии вылетел в кювет

 
rus.DELFI.lv
Prie Jonavos nuvirto autobusas
Prie Jonavos nuvirto autobusas
ФОТО: jonavoszinios.lt

Вечером 26 июня на дороге Йонава-Укмерге (Литва) в кювет съехал автобус из Латвии, в котором находились юные спортсмены.

По данным портала jonavoszinios.lt, авария произошла на кольцевой развязке, возле моста через Нерис.

По предварительным данным, в автобусе ехали несколько десятков детей и взрослых. Также сообщается, что в салоне автобуса находилась детская команда по плаванию из Латвии.

„Пострадавших в аварии нет, но поскольку в автобусе находились дети, для профилактического осмотра на место происшествия были вызваны медики“, - сообщил дежурный сотрудник Каунасской полиции.

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