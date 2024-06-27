ДТП в Литве: автобус с детской командой из Латвии вылетел в кювет

По данным портала jonavoszinios.lt, авария произошла на кольцевой развязке, возле моста через Нерис.

По предварительным данным, в автобусе ехали несколько десятков детей и взрослых. Также сообщается, что в салоне автобуса находилась детская команда по плаванию из Латвии.