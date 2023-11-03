ДТП в Литве: 459 происшествий за неделю, погибло 4 человека

По данным службы, за неделю на дорогах страны пострадали 69 участников дорожного движения. Среди пострадавших 26 водителей и 21 пассажир, а также 17 пешеходов и 5 велосипедистов. Всего пострадали 14 несовершеннолетних.

По предварительным данным, по вине нетрезвых водителей произошли 3 происшествия, в результате которых пострадали 4 человека.

При сравнении статистики ДТП на этой неделе с аналогичной прошлогодней неделей то, по предварительным данным, дорожно-транспортных происшествий произошло на 10 больше, пострадавших – на 1 человека больше, погибших – на 2 человека меньше.

По предварительным данным, одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий на этой неделе стал выбор небезопасной скорости движения, невыполнение требования уступить дорогу транспортному средству с приоритетом движения, невыполнение обязанностей водителей перед пешеходами и несоблюдение правил дорожного движения и несоблюдение безопасного расстояния до другого автомобиля.