ДТП в Клайпедском районе: пассажирский микроавтобус врезался в грузовик

По данным полиции, сообщение о ДТП поступило в 14.39 ч. Столкнулись грузовик и пассажирский микроавтобус.
Полиция сообщает, что в ДТП есть пострадавшие.
По словам очевидцев, ДТП произошло, когда грузовик поворачивал на второстепенную дорогу, а микроавтобус врезался в него.
Департамент пожарной безопасности и спасения сообщил, что их информировали о зажатых пострадавших.
На место происшествия выехали две автоцистерны. На месте происшествия выяснилось, что никто не был зажат.
В ДТП пострадали 7 человек. Троих в больницу увезли на скорой, 4 приехали туда сами.
Пожарные-спасатели отключили аккумуляторы машин.
ведется расследование.
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