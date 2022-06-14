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Во вторник в Клайпедском районе, в пределах деревни Шлапшиле, произошло серьезное ДТП.
ДТП в Клайпедском районе: пассажирский микроавтобус врезался в грузовик
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По данным полиции, сообщение о ДТП поступило в 14.39 ч. Столкнулись грузовик и пассажирский микроавтобус.

Полиция сообщает, что в ДТП есть пострадавшие.

По словам очевидцев, ДТП произошло, когда грузовик поворачивал на второстепенную дорогу, а микроавтобус врезался в него.

Департамент пожарной безопасности и спасения сообщил, что их информировали о зажатых пострадавших.

На место происшествия выехали две автоцистерны. На месте происшествия выяснилось, что никто не был зажат.

В ДТП пострадали 7 человек. Троих в больницу увезли на скорой, 4 приехали туда сами.

Пожарные-спасатели отключили аккумуляторы машин.

ведется расследование.

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